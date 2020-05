Il Paradiso Delle Signore, l’emozione di Antonella Attili: "Sono candidata come miglior attrice non protagonista"

Antonella Attili è una delle protagoniste indiscusse della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore” dove si è fatta apprezzare dal pubblico per l’interpretazione del personaggio di Agnese. L’attrice ha dato un annuncio importante sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram, dove ha colto l’occasione per rivelare ai fan l’emozione di essere in gara per ricevere un premio importante, grazie al ruolo interpretato nella pellicola cinematografica diretta dal regista e attore Checco Zalone, “Tolo Tolo”.

Questo è il post con il quale Antonella Attili ha voluto dare questo annuncio: “Sono candidata come miglior attrice non protagonista per un film commedia ai nastri d’argento 2020 per Tolo Tolo e che dire? Sono soddisfazioni”. Nella pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel mese di gennaio, Antonella Attili è stata scelta per interpretare il ruolo della madre di Checco Zalone. Sono arrivati molti messaggi di affetto nei confronti dell’attrice per questo traguardo, a partire dai colleghi di lavoro con i quali divide il set de Il Paradiso Delle Signore.

L’emozione della protagonista della soap opera di Rai 1

Un esempio si ritrova in Emanuel Caserio che, ne Il Paradiso Delle Signore, interpreta il ruolo di Salvatore, figlio di Agnese. Queste sono state le parole del giovane attore che si è detto contento per la sua madre nella soap: “Brava la mia mamma artistica”.

Anche altri protagonisti della soap opera di Rai Uno hanno commentato mostrando ad Antonella Attili la propria stima: spiccano i nomi di Enrica Pintore, Giulia Petrungaro e Alessandro Fella.

Tra le altre attrici che hanno ricevuto la nomination come miglior attrice non protagonista, si annovera il nome di Serena Rossi. Quest’ultima ha voluto ringraziare i colleghi con queste parole: “Emozionata, onorata e grata per la preziosa candidatura ai Nastri 2020 come miglior attrice di commedia per due film che sono nel mio cuore perché mi hanno permesso di recitare con grandi colleghi ed amici”.