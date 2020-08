Il Paradiso delle Signore, le parole di Pia Engleberth sul personaggio di Ernesta: "Non ha peli sulla lingua"

Si avvicina il ritorno della soap opera in onda nella fascia pomeridiana “Il Paradiso Delle Signore”, con l’arrivo dei nuovi episodi caratterizzati dalla presenza di new entry. Il compito dei personaggi inediti sarà di cambiare le carte in tavola: un esempio si ritrova in Pia Engleberth.

L’attrice ha dato qualche anticipazione sul ruolo affidatole, nei panni di zia Ernesta. Si tratta di una donna legata alla famiglia Cattaneo che non potrà fare a meno di intromettersi nelle vicende familiari di Silvia e Luciano. La Engleberth ha continuato dicendo che non cambierà l’atteggiamento del personaggio di Ernesta che continuerà a essere molto presente nella vita dei coniugi Cattaneo.

Queste sono state le parole al riguardo dell’attrice che si è espressa in tal modo: “Non ha peli sulla lingua, per questo crea momenti di tensione, proprio come una volta è accaduto a me”. Ha continuato dicendo di avere molte somiglianze con il suo personaggio, facendo riferimento alla schiettezza. Ha evidenziato che si tratta di un aspetto che la congiunge in maniera evidente alla figura di Ernesta.

Lo ha rivelato in questi termini, parlando delle analogie tra la realtà e la finzione: “Zia Ernesta e io siamo uguali”. Pia Engleberth ha ricordato anche un altro fattore che la rende somigliante a Ernesta, facendo leva sull’attenzione all’aspetto della persona.

L’attrice ha svelato che si prende molta cura di se stessa, raccontando un aneddoto che l’ha vista protagonista in relazione all’abbigliamento più consono alla figura di Zia Ernesta. Queste le dichiarazioni della Engleberth: “Ho passato un giorno in camerino con la costumista per scegliere gli abiti”. Inoltre è ritornata a parlare della sincerità che contraddistingue, raccontando di aver litigato con una collega dopo averle detto che era prepotente.