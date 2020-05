Il Paradiso Delle Signore, le parole di Arianna Montefiori: "Non so come finirà la storia di Laura"

Arianna Montefiori è una delle new entry della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore” dove interpreta il ruolo di Laura, il cui arrivo porta dei cambiamenti all’interno delle trame. La giovane attrice è stata protagonista di una diretta su Instagram con i fan, rispondendo alle loro domande e parlando anche di altre fiction nelle quali ha lavorato, come è il caso della serie “Che Dio Ci Aiuti”.

La Montefiori ha fatto notare di essere contenta per aver avuto la possibilità di entrare a far parte di un prodotto televisivo che riesce a ottenere ascolti molto importanti, coinvolgendo milioni di telespettatori italiani. La storia di Laura è molto interessante, in quanto collegata anche al suo passato dal quale è riuscita a riscattarsi grazie alla passione per la pasticceria.

Le parole dell’attrice

L’interprete ha posto l’accento sul suo personaggio, facendo riferimento alle tante novità che l’attendono attraverso queste parole: “Devo scoprire ancora molto su Laura”. Ha creato curiosità il rapporto per ora di amicizia con Salvatore che verrà approfondito nelle attese nuove puntate. E’ molto presente sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram dove ha instaurato un rapporto speciale con i fan che hanno colto l’occasione per porle degli interrogativi.

Arianna Montefiori ha specificato di non poter dare delle anticipazioni riguardo al prosieguo della sua storia, limitandosi a dire: “E’ appena entrata nel Paradiso, deve ancora raccontarci la storia”. Inoltre, nel corso della chiacchierata, l’interprete si è concentrata sulla fiction che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Arianna Montefiori ha chiuso alla possibilità di tornare in Che Dio Ci Aiuti: “Valentina ha già avuto il suo lieto fine, sarebbe stato poco credibile” ma è stata una storia davvero emozionante”. Infine parlando dell’evoluzione della storia d’amore tra Laura e Salvatore si è espressa in questi termini: “Non so come finirà la storia di Laura”.