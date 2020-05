Il Paradiso Delle Signore, le parole di Alessandro Cosentini: "Nessuno sa come andranno le cose con Gabriella"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Non ci sono dubbi sul fatto che in questa stagione, rispetto alla precedente, il personaggio di Cosimo abbia conquistato definitivamente i milioni di telespettatori italiani. Allo stesso tempo si sono creati due schieramenti, tra coloro che tifano per la coppia formata da Gabriella e Salvatore, un'altra parte invece è dalla parte di Cosimo. Dunque un rapporto di amore-odio.