Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 settembre

Giovedì 19 settembre andrà in onda sempre alle 15.55 una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore e anche questa volta i colpi di scena non mancheranno.

Dopo il ritorno di Federico a Milano, in seguito all’operazione che gli ha permesso di recuperare l’uso delle gambe, il giovane e la fidanzata Roberta provano a chiarirsi, ma quando Federico si reca a casa della ragazza, la trova in compagnia di Marcello e così i due discutono nuovamente. Silvia, però, cerca di convincere il figlio a fare pace con la Venere. Roberta, d’altro canto, è dispiaciuta per come siano andate le cose con Federico, ma non vuole nemmeno chiedergli scusa.

Mentre proseguono i preparativi per l’altolocato matrimonio tra Riccardo Guarnieri e Ludovica Brancia di Montalto, Riccardo cerca in tutti i modi di aiutare Angela: la fine improvvisa della loro storia a causa della gravidanza di Ludovica, infatti, ha provato entrambi, ma è stata sopratutto Angela a rimanere scottata dalla delusione e per farsi perdonare Riccardo vuole aiutare la giovane a ritrovare il figlio Matteo che ha dovuto abbandonare anni prima a causa della sua situazione economica.

Il giovane Guarnieri suggerisce al padre adottivo di Matteo di assumere Angela come cameriera per consentirle di stare sempre vicino al bambino, ma l’uomo non è d’accordo e rifiuta categoricamente la sua proposta.

Luciano, credendo di essere in debito con Clelia a causa del prestito che gli ha concesso per consentire a Federico di sottoporsi all’operazione in Svizzera, comincia a restituirle i soldi, ma all’improvviso viene a conoscenza della verità e cioè che i soldi in realtà non provengono da Clelia, ma da Umberto Guarnieri, il vero padre di Federico e ne rimane sconvolto: oltre che dalla moglie, infatti, il ragioniere si sente tradito anche dalla donna che ama e che non pensava potesse mai ingannarlo.

A casa Amato, intanto, Laura e la signora Agnese proseguono la preparazione dei cestini per coloro che parteciperanno al corteo organizzato per festeggiare il primo maggio. La commemorazione organizzata dal Paradiso e che si sarebbe dovuta tenere sul sagrato della chiesa a causa di un guasto viene spostata davanti al grande magazzino.