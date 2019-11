Il Paradiso delle Signore, l’attrice Vanessa Gravina ha comunicato che sarà assente nei prossimi mesi

Recentemente l’attrice Vanessa Gravina è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Confidenze”, dove ha svelato alcune novità tra le quali spiccano i suoi prossimi progetti lavorativi. L’interprete ha spiegato che non sarà presente per un periodo di tempo nella soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” per alcuni impegni.

In particolare ha posto l’accento sul palcoscenico, in quanto il teatro rappresenta la sua più grande passione. L’interprete ha continuato dicendo che nei prossimi mesi sarà assente dal set de Il paradiso delle signore e ha precisato che il palcoscenico è il suo grande amore.

Le dichiarazioni dell’attrice e protagonista della soap opera “Il paradiso delle signore”

Allo stesso tempo ha chiarito che cerca di trovare del tempo per essere sulla scena, ma l’attrice ha spiegato che si tratterà solamente di una pausa dal ruolo di Adelaide. Ha voluto evidenziare che non è definitiva la sua assenza e la Gravina, nel corso della chiacchierata con il settimanale Confidenze ha parlato dell’atmosfera quotidiana sul set de Il paradiso delle signore.

Queste sono le dichiarazioni dell’attrice che si è espressa in questo modo: “Realizziamo praticamente una puntata al giorno, il che significa che quasi ogni mattina mi alzo alle cinque sapendo che, oltre al set, sarò impegnata per quattro ore a leggere le scene del giorno”. L’attrice 45enne ci ha tenuto a elogiare la produzione della soap opera, da lei definita come “una vera scuola di vita”, che ti dà la possibilità di ottimizzare i tempi.

Ha continuato dicendo di non aver potuto rinunciare al teatro e ha rivelato che sarà impegnata con l’opera “Il tartufo”, della quale è protagonista con il collega Giuseppe Cederna. Vanessa Gravina ha terminato l’intervista svelando che il personaggio di Adelaide le ha fatto ritrovare la felicità: “Era dai tempi di Incantesimo che il pubblico non mi dimostrava tanto entusiasmo”.