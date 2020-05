Il Paradiso Delle Signore, l’appello di Giorgio Lupano: "Date una gioia a Luciano"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Le parole di Giorgio Lupano non fanno una piega, considerato che rispecchiano il pensiero stesso delle fan che sognano da mesi un'evoluzione nel personaggio di Luciano, che possa culminare nella storia d'amore con Clelia senza alcun tipo di ostacolo. Non ci sono dubbi sul fatto che per la fine di questa stagione ci sarà una svolta decisiva.