Il Paradiso delle Signore, la terza stagione: prosegue il successo con le repliche

Da lunedì 25 maggio hanno avuto inizio le repliche de Il paradiso delle signore 3 che permettono al pubblico di rivedere le puntate iniziali. Il 27 maggio, non è stata trasmessa la replica di una delle puntate della soap per via dell’edizione speciale del Tg1 riguardante i risultati elettorali. Le repliche saranno trasmesse dalla giornata di domani 28 maggio e bisogna sottolineare lo straordinario successo ottenuto in termini di ascolti che vanno a proseguire l’ottimo lavoro svolto nel corso di quest’ultima annata. Il secondo passaggio delle puntate si sta dimostrando all’altezza delle aspettative ottenendo un discreto riscontro presso il pubblico.

Il dato conferma l’apprezzamento del pubblico in quanto le repliche riescono ad ottenere uno share intorno al 12%. Dunque, non ci sono dubbi nel definire la fiction daily come un prodotto di successo. I fan non vedono l’ora che arrivi il periodo autunnale per assistere alla quarta stagione. La soap opera ha ottenuto la conferma per il prosieguo nel periodo di Pasqua.

La conferma della quarta stagione della soap opera di Rai uno

Gli attori hanno festeggiato questo traguardo all’interno del programma Vieni da me. Inoltre la certezza per quanto concerne il cast si ritrova nella partecipazione di Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Le riprese della quarta stagione avranno inizio nel mese di agosto.

I risultati ottenuti dalla soap opera non sono passati inosservati agli occhi del direttore di Rai fiction, Eleonora Andreatta che ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Queste sono le parole: “Siamo orgogliosi di un’idea che, con Aurora Tv, si è dimostrata vincente e molto promette per il futuro”.

La Andreatta ha continuato dicendo che i giudizi degli spettatori si sono dimostrati fondamentali e hanno dato conforto per permettere il prosieguo. Il direttore di Rai fiction ha posto l’accento su termini importanti come eleganza, garbo e gentilezza, trama avvincente e bravura del cast. Sono elementi che vanno a sottolineare la chiave vincente della soap. La Consigliera dell’Amministrazione Rai Com ha fatto notare che il Paradiso delle signore è un’impresa industriale capace di creare un laboratorio e dei posti di lavoro.