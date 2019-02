Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 a rischio chiusura

“Il paradiso delle Signore“, la soap opera italiana in onda su Rai 1 tutti i pomeriggi, rischia di non essere confermata per il prossimo anno. La causa, a detta dei dirigenti Rai, è data dai costi troppo elevati del prodotto e dei risultati Auditel raggiunti che non sarebbero in linea con le aspettative della rete.

“Il Paradiso delle Signore“, nella versione soap opera in onda dallo scorso settembre su Rai 1 nella difficilissima fascia post-prandiale (da anni stravinta da Canale 5 che tra soap e Uomini e Donne domina l’intero pomeriggio televisivo), è stato un esperimento voluto dalla Rai per tentare di conquistare quella fascia di pubblico fedelissima ai programmi di Canale 5. Quella attualmente in onda è la terza serie, le prime due avevno però un formato differente e trasmesse in prima serata per un numero di puntate decisamente inferiori.

Con il cambio di formato, da serie tv e Soap Opera, il pubblico si è trovato a vedere praticamente un prodotto del tutto nuovo con un nuovo cast ed una storia che solo marginalmente seguiva la scia delle due precedenti serie. Malgrado le difficioltà iniziali e la fortissima concorrenza dei programmi di Canale 5 la soap è riuscita a stabilizzarsi su un ascolto che oscilla tra il 14 ed il 15% di share, un risultato da non sottovalutare per non minimamente paragonabile al 20% e passa che quotidianamente tocca Canale 5 in quella fascia oraria.

Attualmente le puntate previste della terza stagione (180 in totale, in onda fino a maggio) saranno regolarmente prodotte e mandate in onda, quindi a fine maggio il pubblico avrà comunque una storia che sarà giunta ad un finale. La decisione di non andare avanti riguarda invece la produzione e la messa in onda di una eventuale quarta stagione che sarebbe dovuta andare in onda a partire dal prossimo settembre.

Tante le mobilitazioni da parte degli spettatori attraverso i social (è stata anche indetta una petizione per convincere i vertici Rai a tornare sui loro passi) e le dichiarazione degli attori e degli addetti ai lavori che sperano anche loro in un ripensamento. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa entro fine mese, ma le speranze di poter avere una quarta stagione de Il Paradiso delle Signore sono alquanto vane.