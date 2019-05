Il Paradiso delle Signore, la quarta stagione a ottobre: Roberto Farnesi confermato

Roberto Farnesi sta vivendo un momento fondamentale nella sua carriera lavorativa e in quest’annata è divenuto il protagonista indiscusso della soap opera di Rai uno, Il paradiso delle signore giunta alla sua terza stagione. Ha lavorato in molte fiction di successo soprattutto della Mediaset e questo è un anno speciale per l’interprete.

Siamo giunti alla settimana conclusiva della terza stagione della soap opera che ha fatto compagnia agli spettatori nel corso di questi mesi. C’è stata la conferma della quarta stagione de Il paradiso delle signore che hanno regalato tanti colpi di scena. Il settimanale Tv sorrisi e canzoni ha avuto modo di dare delle anticipazioni in merito al possibile cast.

Un traguardo importante per l’attore

La certezza si ritrova nella presenza di tre attori che rappresentano una garanzia per il prodotto televisivo e corrispondenti ai nomi di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. La soap opera è stata confermata per altri due anni ma, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà un’evidente riduzione delle puntate. L’attore veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri, padre di due figli e vedovo. Questo personaggio deve fare i conti con uno storico rivale come Luca Spinelli intenzionato a distruggere il grande magazzino.

L’attore, classe 1969 il prossimo 19 luglio festeggerà i suoi cinquant’anni e questo traguardo così importante verrà raggiunto da altri personaggi del mondo dello spettacolo di un certo rilievo. Un esempio si ritrova nella cantante Jennifer Lopez che, il 24 luglio, spegnerà cinquanta candeline. Inoltre Farnesi condivide questo traguardo con un altro collega de Il paradiso delle signore: si tratta di Giorgio Lupano.

La lista può continuare facendo il nome di un’attrice internazionale e dotata di straordinaria bellezza come Cate Blanchett. Lo stesso discorso vale per la storica compagna di Brad Pitt come Jennifer Aniston che ha festeggiato i suoi cinquant’anni nel mese di febbraio. Per quanto riguarda il mondo del calcio si può fare il nome di un grande calciatore come Batistuta che ha raggiunto questo traguardo.