Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena svela: "Miss Italia determinante nella mia carriera"

Giulia Arena è stata protagonista di un’intervista, dove ha avuto modo di porre l’accento approfondendo gli aspetti riguardanti il personaggio di Ludovica Brancia Di Montalto interpretato nella soap opera “Il paradiso delle signore”. Non ci sono dubbi sul fatto che, nella realtà, l’attrice sia completamente differente nel carattere rispetto al ruolo della “cattiva”.

L’avventura nel mondo dello spettacolo per la giovane attrice ha avuto iniziato con la partecipazione a “Miss Italia” e, riguardo a ciò, l’Arena ha affermato: “Credo che per me sia stata un’esperienza determinante”. Ha ricordato che il concorso di bellezza l’ha catapultata in un mondo a lei del tutto ignoto, ma c’è stata una crescita personale e professionale.

La storia d’amore che dura da cinque anni con il fidanzato Giuseppe

L’interprete ha svelato che, inizialmente, non pensava di lavorare nell’ambito dello spettacolo, in quanto stava frequentando la facoltà di giurisprudenza. La protagonista della soap opera di Rai uno ha voluto fare un ringraziamento a Miss Italia, fondamentale per prendere parte a Il paradiso delle signore. Giulia Arena ha svelato di essere amica di Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, protagonisti delle prime stagioni de Il paradiso delle signore, quando era una serie televisiva.

L’attrice ha parlato degli elementi in comune con il personaggio di Ludovica, attraverso queste dichiarazioni: “Abbiamo una grande tenacia, anche se lei la traduce in un’eccessiva determinazione che la porta ad agire in modo sbagliato”. La giovane attrice ha sottolineato che, nel suo percorso professionale, si è rivelato fondamentale il sostegno ricevuto dai propri familiari.

Per quanto riguarda le sue passioni nel tempo libero, l’interprete ha rivelato di dedicarsi alla cucina: “Sono, anche se non si direbbe, una buona forchetta”. Infine si è concentrata sul rapporto con il fidanzato Giuseppe, conosciuto all’università con il quale raggiunge un traguardo importante: “A breve spegneremo le cinque candeline”.