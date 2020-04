Il Paradiso Delle Signore, Federica De Benedittis parla di Federico e Roberta: "Non vedremo delle grandi evoluzioni"

Federica De Benedittis è divenuta nel corso di queste stagioni televisive una delle attrici più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani grazie al personaggio di Roberta interpretato ne “Il Paradiso Delle Signore”. Bisogna ricordare che ha lavorato anche in una fiction della Mediaset, come “Sacrificio D’Amore” e ha preso parte a una delle recenti puntate della nuova stagione de “Il commissario Montalbano”.

La De Benedittis ha avuto anche la fortuna di lavorare al cinema, lavorando con attori importanti in pellicole tra cui spicca “Forever young”. L’attrice, nel corso di una recente intervista, ha posto l’accento sulla sua passione per la recitazione fin da bambina. Queste sono state le dichiarazioni dell’interprete che ha affermato: “Già a cinque anni mia mamma mi aveva iscritto a pattinaggio artistico e in qualche modo è un qualcosa di molto simile al teatro”.

I sogni della giovane attrice della soap opera di Rai 1

Ha sottolineato l’importanza della formazione avvenuta all’Accademia Silvio D’Amico, dopo essere riuscita a entrarvi. Ha rivelato che il teatro ha un ruolo di grande centralità nella sua carriera lavorativa. Parlando del palcoscenico si è espressa in questi termini: “E’ un rapporto diverso che hai con il pubblico, un’emozione che si rinnova sera dopo sera, durante il periodo degli spettacolo”.

Ha parlato anche del cinema, al quale rimane particolarmente legata facendo notare la voglia di tornare a interpretare un ruolo. Federica De Benedittis sulle pellicole cinematografiche ha rivelato: “E’ il sogno di tutti gli attori, spero tanto di fare qualcosa al cinema, un luogo in cui c’è più tempo per esprimersi”.

Infine ha fatto notare che non ci sarà la possibilità di vedere degli sviluppi intorno al suo personaggio, a causa della sospensione delle riprese. Nel merito l’attrice ha detto: “Con il fatto che abbiamo dovuto interrompere la serie non ci saranno grandi evoluzioni”.