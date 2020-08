Il Paradiso Delle Signore, Enrica Pintore e Giorgio Lupano annunciano il ritorno sul set

Ci sono novità importanti intorno alle riprese della quinta stagione della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore”. Il riferimento è alla coppia formata da Giorgio Lupano ed Enrica Pintore, che interpretano rispettivamente i ruoli di Luciano e Clelia.

L’attore e l’attrice hanno colto l’occasione in questi giorni per annunciare il loro ritorno sul set, per continuare a raccontare la storia d’amore dei personaggi interpretati. I protagonisti sono arrivati per girare il finale che va a chiudere la stagione del prodotto televisivo. Lunedì 3 agosto hanno cominciato a girare le riprese relative ai nuovi episodi de “Il Paradiso Delle Signore”.

Il Paradiso Delle Signore, si avvicina la quinta stagione

Giorgio Lupano ed Enrica Pintore hanno voluto dare l’annuncio ai fan in questi termini: “Oggi cominciamo a girare i nuovi episodi della quinta stagione”. Non è mancata la loro ironia in merito alla storia d’amore tra il ragionier Cattaneo e la capocommessa, dopo la provocazione dei due interpreti: “La stagione finisce che noi ci sposiamo”.

Sembra da escludere l’ipotesi riguardante le nozze tra Luciano e Clelia, considerando anche l’epoca nella quale è ambientata la storia. Allo stesso tempo si comincia a parlare di alcuni retroscena che riguardano Federico, il figlio di Luciano che sarà vicino a scoprire la verità sulla relazione tra Luciano e Clelia.

Il giovane Cattaneo, dopo essere riuscito a superare l’operazione in Svizzera, di ritorno a Milano dovrà far fronte a questa notizia. I fan sono molto coinvolti da questa storia, al punto che sono arrivati a chiamare questa coppia come “Cattegaris”. Infine le anticipazioni si concentrano sulla storia di Luciano e Clelia che non potranno vivere il proprio amore, in quanto il Cattaneo continua a essere il marito di Silvia e non potrà lasciare la consorte.