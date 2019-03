Il Paradiso delle Signore chiude definitivamente a maggio. Ecco chi potrebbe sostituirlo

A maggio andranno in onda le ultime puntate della fortunata soap opera di Rai1 Il Paradiso delle Signore, è previsto un finale chiuso quindi sapremo come finiranno le vicende dei protagonisti: del Ragionier Cattaneo e Clelia, del Dott.Conti e Marta, di Nicoletta e Riccardo, delle commesse e tutti gli altri.

I motivi della chiusura non riguardano gli ascolti che raggiungono punte del 14-15% di share quanto piuttosto i costi di produzione eccesivamente alti rispetto al guadagno, alla soap infatti lavorano più di 300 persone tra attori, registi, sceneggiatori, costumisti ed altri.Ufficializzata la chiusura occorre scoprire quale programma la sostituirà il prossimo autunno

Paradiso delle Signore ecco chi potrebbe sostituirlo

Secondo alcune indiscrezioni potrebbero ritornare per sostituirlo alcuni programmi andati in onda in passato nella solita fascia oraria come Zero e Lode game-show presentato da Alessandro Greco e Francesco Lancia dove vince chi indovina la risposta giusta meno scontata, o Verdetto Finale condotto da Monica Leofreddi tribunale televisivo dove in ogni puntata ci sono due condendenti con i loro avvocati e testimoni.

Più plausibile però è l’allungamento di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo infatti è stato confermato per la prossima stagione con alla conduzione sempre la Balivo.

Vieni da me era partito all’inizio con il 10% di share mentre adesso ha il 13% di share con punte del 15%, tuttavia non solo i crescenti ascolti ma anche la fidelizzazione dei telespettatori potrebbe spingere i vertici Rai a non sostituire il Paradiso delle Signore ma a trasmettere un versione più lunga di Vieni da me, del resto nella principale rete concorrente, Canale 5, va in onda da 20 anni la stessa programmazione, Uomini e Donne con ascolti decisamente più alti, mentre su Rai1 negli stessi anni si sono susseguiti vari programmi.

Non è ancora certo quindi chi sostituirà la soap opera ma è molto probabile sia Caterina Balivo con Vieni da me.