"Il Paradiso delle Signore" chiude. Adesso è ufficiale

Niente da fare per Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1, in onda tutti i giorni nel pomeriggio su Rai 1, terminerà definitivamente a maggio. Non è stata confermata la quarta stagione.

Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane, quando la notizia di una possibile chiusura della soap di Rai 1, era iniziata a circolare on line. Non sono servite le mobilitazioni da parte dei numerosi gruppi di fans della soap che hanno duramente criticato la scelta di Rai 1 di non produrre una quarta stagione della soap opera.

Anche gli attori e i tanti adetti ai lavori alla soap hanno provato a far cambiare idea alla direzione Rai, forti anche degli ascolti della soap che, pur ben lontani da quelli ottenuti dalla concerrenza di Canale 5 nella stessa fascia oraria, si sono dimostrati in crescita e stabilizzati sul un livello del 14-15% di share.

Secondo la direzione Rai il prodotto ha un costo troppo elevato che non può essere sostenuto per un prodotto che ottiene un risultato così deludente. Per cui Il Paradiso delle signore terminerà defintivamente con le ultime puntate della terza stagione in onda a maggio. La produzione degli ultimi episodi dovrebbe concludersi entro la fine di marzo.

Il pubblico assisterà comunque ad un finale che chiuderà tutte le storie aperte, non si tratta di una vera e propria sospensione, quindi, ma di un mancato rinnovo per una nuova stagione.

Si ripresenterà quindi il solito problema per Rai 1 di trovare un prodotto da piazzare in una fascia oraria da anni difficile da gestire in quanto il pubblico televisivo del pomeriggio è altamente fidelizzato dai programmi di Canale 5 (da “Beautiful” a “Pomeriggio 5”, passando per “Il Segreto”, “Una Vita” ed “Uomini e donne”) che, visti i loro grandi risultati ottenuti, vengono puntualmente confermati ogni anno.