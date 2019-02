Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 18 al 22 febbraio: Nicoletta incontra Cesare

Le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, Il paradiso delle signore riescono a sorprendere i milioni di telespettatori curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 18 fino a venerdì 22 febbraio svelano che Vittorio ha delle perplessità in quanto non crede che Lisa possa essere realmente la sua sorellastra. Andreina, dal canto suo ha un ulteriore momento di riavvicinamento con Umberto al punto che questa situazione provoca la gelosia di Adelaide stanca di vedersi tra i piedi l’acerrima rivale.

La zia di Riccardo non si capacita dell’idea che la Mandelli possa insinuarsi nella vita del cognato mentre Nicoletta ritrova la felicità. La Cattaneo incontra l’uomo che l’ha fatto ricredere nell’amore, corrispondente al nome di Cesare. Quest’ultimo è un medico che rivede la figlia di Luciano al Paradiso in quanto la giovane donna è stata impegnata in un’emergenza.

Cesare finisce per innamorarsi di Nicoletta

Nel frattempo Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) indagano sulla reale identità di Lisa al punto che scoprono un segreto inquietante in merito alla donna mentre continuano a essere vicini Cesare e Nicoletta. Il giovane medico ha finito per innamorarsi della figlia di Cattaneo ma la donna non sa in che modo comportarsi con l’uomo in quanto non vuole rivelargli di essere incinta di Riccardo.

La vita di Federico, invece, vede il ragazzo alle prese con ulteriori dubbi dopo i drammi legati all’andamento universitario e al rapporto complesso con i genitori. Il fratello di Nicoletta riceve una proposta di lavoro da un famoso giornale ma non rimane soddisfatto da quest’offerta. La festa degli innamorati si avvicina e l’amore diventa sempre più evidente al Paradiso Delle Signore come sottolinea il comportamento di Roberta.

Quest’ultima decide di fare un regalo a Federico in occasione della festa di San Valentino dimostrando all’uomo di fare il tifo per lui. Tina, dal canto suo organizza una serata al circolo per far rincontrare Antonio ed Elena mentre Vittorio deve fare i conti con l’arrivo di un suo familiare. Si tratta di Edoardo presentatosi a Milano per fare la conoscenza della presunta sorellastra ma l’uomo non ha dubbi e crede che si tratti di una truffatrice.