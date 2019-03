Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata del 26 marzo: Nicoletta nel panico per Riccardo

Eccoci arrivati ad un nuovo emozionante appuntamento con la serie televisiva di Rai 1 “Il Paradiso delle Signore” – che andrà in onda martedì 26 marzo sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini alle 15,50 – le cui anticipazioni svelano nuovi clamorosi colpi di scena che movimenteranno non poco le vite dei protagonisti del noto magazzino per signore di Milano.

Continuano quindi a sorprendere le intricate storie, gli intrecci amorosi, le speranze ma anche le tante delusioni vissute e subite dai protagonisti della serie tv ambientata nella Milano degli anni Cinquanta, e che vede come protagonisti principali Alessandro Tersigni, Alice Torriani ed ancora Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Giorgio Lupano e tanti altri.

Nicoletta preoccupata per Riccardo

Gli spoiler della puntata del 26 marzo de “Il Paradiso delle Signore” rivelano che la narrazione ruoterà intorno a Nicoletta, la giovane figlia di Luciano che aspetta un bambino da Riccardo Guarnieri. Il giovane sembra essere scomparso, una notizia che ha sconvolto tutti, ma sopratutto la sua ex fidanzata Nicoletta, che apprende il fatto dal padre Luciano.

Nonostante i dissapori tra i due – Riccardo tradì Nicoletta proprio alla vigilia delle loro nozze – la giovane Cattaneo non riesce a celare la preoccupazione per le sorti del padre del bimbo che porta in grembo. Una preoccupazione che la porta a non riuscire a concentrarsi e a commettere molti errori durante le ore di lavoro al magazzino.

Anche Nora ha capito che sta succedendo qualcosa e cerca di trovare la donna che frequenta il marito, il produttore cinematografico Spinelli. Nel frattempo Marta vivrà dei momenti di grande tensione e preoccupazione a causa dell’improvvisa scomparsa del fratello e cercherà di far chiarezza sull’accaduto ricostruendo la dinamica della fuga di Riccardo da casa di Vittorio.

La chiave della scomparsa di Riccardo è Lisa, che sarà presa di mira da Marta per avere informazioni sul fratello. Il piano diabolico di Luca prevede anche l’entrata in scena di un uomo, che avrà il compito di far perdere completamente le tracce di Riccardo.