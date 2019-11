Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 26 e 27 novembre: Riccardo interessato ad Angela

Proseguono le vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Nelle prossime puntate, Riccardo continuerà ad essere affranto per la mancanza di Nicoletta, partita con il marito. Il Guarnieri ha già fatto preoccupare non poco i suoi amici e famigliari. La serata al Circolo dove ha esagerato con l’alcol non è stata di certo d’aiuto. Come se non bastasse, è stato il responsabile dell’incidente ad Angela, che poteva costare molto caro alla giovane ragazza.

Marcello e Salvatore saranno molto preoccupati per la notizia che riguarda la vendita della caffetteria. Ciò significa che dovranno trovarsi un nuovo lavoro. Inoltre, Salvatore non potrà chiedere nell’immediato la mano di Gabriella. Il giovane Amato non racconterà alla sua famiglia quanto successo, temendo di far preoccupare i suoi cari. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore si sta per organizzare un servizio fotografico in occasione della festa di Sant’Ambrogio. Le protagoniste saranno le Veneri.

Vittorio e Marta si concederanno una vacanza romantica, partendo per Parigi. Il Paradiso delle Signore sarà così nelle mani di Riccardo: riscirà a gestirla nel migliore dei modi? Umberto riceverà la visita inaspettata di Marcello, che gli chiederà di risarcirlo per l’incidente che ha coinvolto la povera Angela, ancora scossa. Una novità destabilizzerà i telespettatori: Riccardo si interesserà di Angela, ospite a casa sua.

Proseguendo con le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Umberto avranno una conversazione alla villa. I due vorrebbero che il figlio si avvicinasse a Ludovica. Angela, nascosta, sentirà l’intera conversazione e, senza dire nulla, penserà di lasciare Villa Guarnieri improvvisamente.

Infine, Gabriella verrà a sapere che Salvatore rischia di perdere il lavoro. La signorina Rossi si infurierà per il fatto di essere rimasta all’oscuro di una notizia così importante. I due finiranno per lasciarsi? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera.