Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall’11 al 15 marzo: Silvia corrosa dalla gelosia per Luciano e Clelia

La serie tv di Rai “Il Paradiso delle signore” tornerà con dei nuovi emozionanti appuntamenti dall’11 al 15 marzo, le cui anticipazioni svelano che le vicende dei protagonisti della soap sono sempre più intricate, non mancando mai dei sensazionali colpi di scena, che terranno incollati al teleschermo milioni di telespettatori.

Nonostante le ultime notizie sul futuro della soap opera non siano rincuoranti – i rumors parlano di una chiusura del programma – i dati di ascolto registrati dal Paradiso delle signore sono destinati a crescere di puntata in puntata, ad attestazione del seguito di fan che seguono con attenzione e partecipazioni le storytelling dei vari personaggi.

Silvia corrosa dalla gelosia

Ma cosa accadrà la prossima settimana nella soap opera di Rai 1 lo svelano gli spoiler dell’ultima ora, che rivelano che questa sarà la settimana dedicata ai distacchi, partenze e molte novità nelle vite dei protagonisti, tra cui Elena che ha deciso di far rientro in Sicilia, mentre la Calligaris lascerà Milano per scappare da suo marito.

Anche Marta farà rientro a Villa Guarnieri, lasciando così il suo appartamento a Lisa nella speranza che questa stia il più lontana possibile da Vittorio. Il rientro a casa di Marta troverà però delle complicazioni, dovute alla presenza di Andreina, ormai trasferita a Villa Guarnieri, e dalla decisione di Umberto di entrare in politica.

Per Riccardo le cose sembrano più difficili che mai, perché il ragazzo continua a far uso di oppiacei, mettendo in allarme tutti. Le ragazze organizzano una cena di arrivederci per Elena, e per l’occasione cercano il regalo perfetto per la loro amica. Nel frattempo Oscar, sospettando un allontanamento da parte della moglie, parla con Silvia, instillando nella donna il dubbio che anche Luciano possa andar via con Clelia.

La vita a Villa Guarnieri sembra davvero molto difficile per Andreina che incomincia a dare i primi segnali di cedimento, mentre il lavoro d i Federico al Paradiso sembra andare più che bene, trovando l’apprezzamento ed il compiacimento di tutti. L’amore tra Luciano e Clelia è ormai molto palpabile, e Silvia si accorge di tutto ciò, crogiolandosi nella gelosia.