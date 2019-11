Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 novembre: Cesare lascia Nicoletta

Il Paradiso delle Signore torna con nuovi imperdibili appuntamenti da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 su Rai1 alle 15,30 – subito dopo il talk show di Caterina Balivo “Vieni da me” – dove mentre i neoconiugi Conti non riescono a dimenticare l’incontro segreto e furtivo tra Riccardo e Nicoletta, i Cattaneo continuano a sospettare della figlia, che mantiene un comportamento ambiguo.

Le anticipazioni dei nuovi episodi del Paradiso delle Signore svelano che Vittorio annuncerà ufficialmente che le Veneri saranno le nuove interpreti del filmato promozionale dell’azienda. Nel frattempo, Adelaide – ormai fedele alleata di Umberto – farà di tutto per sottrarre il fido contabile alla Brancia da Gualtiero Mairan.

Cesare lascia Nicoletta

Marta non riesce a far finta di niente, così va da Riccardo e gli racconta di averlo visto in intimità con Nicoletta. Anche Cesare, il marito della figlia del ragioniere, incomincia a sospettare della moglie. La giovane e bella Angela avrà molte difficoltà, infatti rischia di non avere più un tetto dove andare a stare se non paga l’affitto alla proprietaria dell’appartamento, che le ha dato un ultimatum.

Per regolarizzare le cose con Nicoletta, Riccardo farà di tutto per far annullare dalla Sacra Rota il matrimonio della sua amata con Cesare, che a sua volta incomincia a nutrire dei sospetti circa il tradimento della moglie. Nel frattempo, mentre Agnese e Gabriella si danno molto da fare per la realizzazione dei modelli, la moglie di Vittorio farà conoscenza con la nuova regista del film promozionale del Paradiso.

Angela finisce ancora una volta – e suo malgrado – nei guai, infatti la donna viene aggredita; Marcello, quindi, ha un faccia a faccia con il delinquente che l’ha derubata, ma si ferisce, quindi viene medicato e aiutato da Roberta. Nel frattempo Vittorio scompre che Riccardo ha dato un’esclusiva a Cosimo, e non accetta più i tentativi di estrometterlo dall’azienda.

L’attrazione tra Cosimo e Gabriella è incontenibile, tanto da insospettire Agnese, che li contralla di continuo. Nicoletta riesce finalmente a parlare con Roberta e le confida dei suoi sentimenti per Riccardo. La donna però rincasando trova un’amara sorpresa: Cesare ha deciso di lasciarla.