Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 marzo: Andreina si trasferisce a Villa Guarnieri

Eccoci arrivati ad una nuova entusismante settimana con la soap opera “Il Paradiso delle Signore“, che andrà in onda dal lunedì 4 marzo a venerdì 8 marzo subito dopo “Vieni da me” su Rai 1, con nuovi emozionanti colpi di scena che terranno sempre viva l’attenzione ed incuriosiranno non poco i telespettatori.

Le ultime notizie sul futuro della soap opera sono piuttosto incerte, tanto da mettere in forse la realizzazione di una nuova stagione televisiva, nonostante i dati di ascolto delle ultime puntate hanno superato il 15% di share. Un record che la dice lunga sul seguoto di ascoltatori che può vantare la soap opera.

Duro scontro tra Adelaide e Umberto Guarnieri

Stando alle anticipazioni diramate negli ultimi giorni, nelle puntate dal 4 all’8 marzo assisteremo alla formazione fatta da Vittorio a Clelia e alle Veneri sul jingle per il Paradiso Market, anche se ci sarà una grande assente, cioè Marta, cosa che però viene notata solo da Lisa. In casa Guarnieri si assisterà invece ad un vero terremoto.

Umberto infatti annuncerà a figli e alla viscida cognata l’arrivo di Andreina alla villa, ma Adelaide – neanche a dirlo – si opporrà con tutte le sue forze. Anche per Gabriella le cose non sembrano girare per il verso giusto perché sarà costretta a letto dall’influenza, ma in suo aiuto arriveranno Agnese e Salvatore.

Gli spoiler de “Il Paradiso delle Signore” svelano inoltre che Nicoletta annoterà su un diario privato i suoi pensieri, cosa che però porterà non pochi problemi, la giovane infatti confiderà di aver ricevuto un bacio da Riccardo, che ha iniziato un percorso di recupero e di analisi con il dottor Tomei.

L’epidemia d’influenza sembra aver messo a letto tanti dipendenti del Paradiso, così Lisa si propone per sostituire le Veneri. La gravidanza di Nicoletta prosegue bene, la giovane però non riesce più ad entrare nei suoi vestiti, così Silvia andrà da Agnese per farli sistemare. Nel corso della prossima settimana si assisterà anche ad un duro scontro tra Guarnieri e la cognata, che non intende più sopportare le decisioni del cognato circa il trasferimento di Andreina, e finirà per minacciarlo di non sostenerlo più nei suoi affari.