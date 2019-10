Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre: Nicoletta e Riccardo s’incontrano in segreto

Le anticipazioni delle puntate dal 28 ottobre al 1° novembre della soap opera di Rai 1 “Il Paradiso delle signore” svelano che accadranno nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati, destinati a segnare le vite dei protagonisti così come a essere un momento di snodo cruciale per il sequel della narrazione.

Dopo il bacio con Riccardo, Nicoletta concintuerà a pensare a quel momento così appassionato e dolce, che metterà nuovamente in discussione tutta la sua vita ed il suo matrimonio. Per far chiarezza nel suo cuore e nei suoi sentimenti, la figlia del ragioniere deciderà quindi di incontrare il giovane Guarnieri in segreto.

I sensi di colpa di Nicoletta dopo il bacio a Riccardo

I sensi di colpa per aver tradito il marito faranno star male la ragazza, che però non riesce a non pensare al padre della piccola Margherita. Nel frattempo Vittorio entrerà in possesso della merce rubata, quindi potrà lavorare sulla nuova linea di abbigliamento. Nel corso dei prossimi episodi Gabriella sarà messa a dura prova, poiché le sarà dato un’incarico molto importante, cioè quello della realizzazione della nuova collezione con il marchio del grande magazzino; un fatto, questo, che la farà andare in tilt.

Entrata completamente nel panico per il nuovo impegno, Gabriella chiederà aiuto alla signora Agnese, ma qualcosa va storto tra le due e Gabriella sprofonderà nella disperazione, solo l’intervento ed il sostegno di Salvatore faranno in modo che la giovane ragazza si riprenda e porti a termine il suo lavoro.

Al Paradiso delle Signore tornerà una vecchia conoscenaza: Ludovica. La ragazza farà ritorno nel capoluogo meneghino dopo aver subito un grave lutto. Le cose per lei non sembrano affatto cambiate, infatti ben presto si renderà conto di provare ancora qualcosa per Riccardo, che invece sembra essere più intenzionato che mai a riconquistara Nicoletta.

Il corteggiamento di Cosimo metterà sempre più in imbarazzo Gabriella, che a causa di ciò dovrà fare i conti con la crescente gelosia di Salvatore. Nel frattempo Agnese sarà assunta al Paradiso; Vittorio infatti riconosce nella donna un grande valore e abilità, necessari per l’azienda. La signora Agnese però non sarà ben accolta da tutti, infatti Marcello sentirà Ludovica e Flavia parlar male di Agnese.