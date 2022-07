Il Paradiso delle Signore: Alex Belli nel cast? L’attore rompe il silenzio

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un ritorno in televisione per Alex Belli, l’ex concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, in cui ha fatto parlare soprattutto per il triangolo amoroso con Soleil Sorgè e Delia Duran.

Difatti per l’attore si è parlato di un ingresso nel cast de “Il paradiso delle signore“, serie televisiva italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 e vagamente ispirata al romanzo di Émile Zola intitolata “Al paradiso delle signore”. L’attore però, dopo il silenzio, ha voluto commentare le ultime voci sul proprio conto.

Le parole di Alex Belli

Intervistato dal settimanale “Nuovo“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, l’attore di Parma smentisce categoricamente di essere vicino a prendere parte al cast de “Il paradiso delle signore”, promettendo comunque delle novità per il mese di settembre.

“Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di CentoVetrine” afferma Alex parlando delle ultime voci sul proprio conto, ma arriva poi la doccia fredda per i suoi fan: “Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né ‘Un posto al sole’. Ne riparliamo a settembre“.

Ovviamente le voci di gossip si sono accese già quando Alex Belli parla del mese di settembre, dal momento che in quel periodo inizia la settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Infatti sul proprio conto, insieme a Giucas Casella e Francesca Cipriani, si è parlato di una possibile ospitata per un paio di settimane da guest star.

Sul “Grande Fratello Vip” intanto ci sono numerose voci, come i nomi accostati tra cui quello di Rita Dalla Chiesa e Giovanni Ciacci e la presunta conferma di 6 concorrenti grazie agli indizi rilasciati da Alfonso Signorini su Instagram.