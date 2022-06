Il Paradiso delle Signore 7, Cristiano Caccamo torna nel cast

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Il ritorno di Quinto nella settima stagione del Paradiso delle signore si preannuncia potenzialmente esplosivo, soprattutto in virtù del fatto che Anna e Salvatore sono appena convolati a nozze e stanno vivendo il loro amore felici e contenti... Con il ritorno dell'ex magazziniere invece le cose sembrano destinate a cambiare per sempre: come reagirà Anna di fronte al ritorno dell'amore della sua vita nonché padre di sua figlia? Non vediamo l'ora di saperne di più.