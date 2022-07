Ascolta questo articolo

Con la presentazione dei palinsesti delle fiction Rai che vedremo in tv il prossimo autunno sono arrivate anche le prime anticipazioni a proposito della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che tornerà su Rai Uno nel mese di settembre.

Nella settima stagione della soap, accanto ai personaggi storici, arriveranno anche diverse new entry, pronte a rimescolare le carte e a portare scompiglio nelle vite dei protagonisti.

In particolar modo, giungerà a Milano Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, pronta a spalleggiare Adelaide nella sua conquista al grande magazzino di Vittorio Conti. Nelle ultime puntate della scorsa stagione, infatti, la Contessa è riuscita ad appropriarsi ocn l’inganno le quote del Paradiso di proprietà di Umberto, dopo che quest’ultimo ha deciso di lasciare Adelaide per vivere il suo amore con la giovane stilista Flora Gentile.

Proprio per vendicarsi del tradimento del commendatore, nella prossima stagione della soap la Contessa non resterà certo con le mani in mano: ora che è riuscita ad accedere ai vertici del Paradiso, dividerà il comando con Vittorio e come prima cosa farà di tutto per far lincenziare Flora.

Ad aiutarla nell’ottenere la vendetta che tanto cerca, arriverà in suo soccorso la misteriosa Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, una donna con alle spalle un passato doloroso. Matilde però è anche un’imprenditrice e una donna determinata ad ottenere sempre ciò che vuole.

L’arrivo di Matilde porterà dunque scompiglio all’interno del grande magazzino e non solo: c’è, infatti, da aspettarsi che la nuova arrivata possa portare Vittorio a rimettere in discussione le sue scelte e la sua vita, e magari potrebbe anche fare breccia nel cuore dell’appassionato direttore del grande magazzino.

Negli scorsi giorni, infatti, è stata divulgata la sinossi della settima stagione de Il Paradiso delle signore e abbiamo scoperto che tra Vittorio e Matilde si instaurerà un rapporto particolare, definito “inaspettato“…