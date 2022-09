Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni lunedì 12 settembre: Gemma in convento

Ascolta questo articolo

Lunedì 12 settembre riapriranno le porte de Il Paradiso delle signore, il grande magazzino più famoso di Milano e tante saranno le novità che si troveranno ad affrontare i nostri protagonisti. Nella prima puntata della settima stagione della soap di Rai Uno ci sarà grande fermento tra le corsie del grande magazzino: stanno infatti per arrivare due nuove Veneri, Elvira e Clara.

Accanto a loro ritroveremo Stefania, Irene e Paola. Irene ha preso momentaneamente il posto di capocommessa, dopo l’arresto di Gloria; Paola è rientrata a lavoro dopo il congedo per la maternità e Stefania sarà più battagliera che mai: durantel ‘estante, infatti, ha pubblicato il suo primo romanzo, incentrato proprio sulla storia della madre e sull’ingiustizia che ha vissuto.

Grande assente in questa prima puntata de Il Paradiso è Gemma: quest’ultima infatti è stata mandata in convento per punizione dalla madre Veronica, la quale è intenzionata a farla rimanere lontana da Milano ancora per un po’. Ezio, al contrario vorrebbe che la giovane Zanatta facesse rientro in città, dal momento che secondo lui tutti meritano una seconda possibilità.

Al Paradiso il clima è più teso che mai: dopo aver sottratto ad Umberto le quote del grande magazzino con l’inganno, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha preso possesso del Paradiso con l’unico obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote alla stilista Flora Gentile, rea di averle portato via Umberto. Le azioni della contessa però semineranno il malcontento in tutto il grande magazzino e soprattutto Agnese si troverà più volte a scontrarsi con Adelaide, finendo per dare le dimissioni tra lo sgomento generale.

Vittorio, intanto, è ignaro di quanto sta accadendo nel grande magazzino, dal momento che è ancora bloccato all’aeroporto di New York. Proprio qui il direttore farà la conoscenza di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo e ne resterà particolrmente colpito.