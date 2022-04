"Il paradiso delle signore 6": trama e anticipazioni dell’episodio di martedì 19 aprile

Martedì 19 aprile andrà in onda su Rai Uno il 152esimo episodio de Il Paradiso delle signore 6, che sta continuando a riscuotere un grande successo tra il pubblico.

Nell’episodio in questione vedremo che Marco di Sant’erasmo rimarrà fermo sulla sua posizione di conquistare Stefania e non ha alcuna intenzione di arrendersi. Proprio per far capire alla giovane Venere la profondità dei suoi sentimenti, Marco decide di scriverle un biglietto, nel quale le fa sapere che la aspetterà ogni sera alle sette nella piazza davanti al Paradiso.

Nel frattempo, anche la sua sorellastra Gemma, lasciata malamente da Marco, non ha intenzione di cedere ed è convinta che riuscirà a riconquistare il suo ex fidanzato e proprio per questo motivo cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi al giornalista.

Umberto, invece, si trova davanti ad un bivio: Adelaide, infatti, ha scoperto della sua relazione segreta con Flora e obbliga il commendatore a fare una scelta e a decidere tra lei e la stilista. Messo alle strette il banchiere decide di allontanarsi dalla giovane americana e riconquistare la contessa.

Ludovica è sempre più decisa ad accompagnare la madre Flavia – che crede gravemente malata – in America dove potrà sottoporsi al delicato intervento che potrà salvarle la vita. Flavia però non può permetterlo o la figlia scoprirà il piano che la madre ha messo in atto da tempo con la complicità della subdola Fiorenza Gramini.

Beatrice, intanto, non ha ancora ripreso conoscenza dopo il tragico incidente che l’ha vista protagonista e come se non bastasse i medici non sembrano essere ottimisti circa la possibilità di una ripresa della contabile. Vittorio è sempre più sconfortato e deve fare i conti con le richieste sempre più pressanti di Dante Romagnoli.

Il direttore del Paradiso si trova allora costretto a cedere il marchio Paradiso al suo socio. Vittorio però detta alcune condizioni sulle quali non è disposto a retrocedere.