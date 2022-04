"Il paradiso delle signore 6", le anticipazioni di lunedì 18 aprile

Anche la sesta stagione de Il Paradiso delle signore si avvia alla sua conclusione: lunedì 18 aprile, infatti, andrà in onda la 151esima puntata della fortunata soap di Rai Uno e ormai si cominciano a tirare le file di questa stagione.

Beatrice si riprenderà dopo l’incidente che l’ha coinvolta? Stefania e Marco riusciranno finalmente a vivere il loro amore senza più sotterfugi? E Umberto cosa sceglierà tra la passione per la giovane Flora e l’amore per la contessa? Scopriamolo insieme.

Dopo l’incidente che ha coinvolto la contabile Beatrice Conti tutti al Paradiso sono più preoccupati che mai: Vittorio tiene costantemente informati tutti i suoi collaboratori sull’evolversi della situazione, ma le notizie che giungono dall’ospedale purtroppo non sono buone. Beatrice, infatti, è ancora in coma e Vittorio decide di rivolgersi ad un luminare per cercare di salvarla.

Al Circolo, intanto, il ricco Ferdinando Torrebruna, decide di dichiararsi apertamente a Ludovica e confessarle i suoi sentimenti. Un fatto che non piacerà per niente al fidanzato di lei, Marcello, e tra i due scoppierà una nuova discussione.

A Villa Guarnieri Flora – che non è ancora riuscita a mettere da parte il bacio con Umberto – sogna ad occhi aperti, immaginando un futuro insieme al commendatore. Non sa però che l’intento di quest’ultimo è quello di recuperare il rapporto con Adelaide e riconquistare la fiducia della contessa.

In ospedale, invece, si consuma una nuova lite tra Dante Romagnoli e Vittorio. L’americano, infatti, vorrebbe stare vicino a Beatrice in questo momento così difficile per lei. Il direttore del Paradiso, invece, crede che quella di Romagnoli sia tutta una farsa e che lui non sia realmente innamorato di Beatrice come vuole far credere.

Vittorio, infatti, é convinto che Dante si sia avvicinato alla cognata per fare un dispetto a lui, ma anche per portare Beatrice dalla sua parte nella lotta contro Conti e tra i due si accende una discussione piuttosto animata.