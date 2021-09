Il paradiso delle signore 6: le anticipazioni dal 20 al 24 settembre

Anche la sesta stagione de “Il paradiso delle signore” (la quarta in versione Daily) si preannuncia un grande successo, grazie al favore del pubblico e alle trame sempre più avvincenti, tra partenze sofferte – come quella di Federico Cattaneo e Marta Conti – e new entry, tra cui la misteriosa figlia di Achille Ravasi, il padre della giovane Stefania e Roberto Landi, nuovo direttore creativo del Paradiso.

Impossibile non citare poi il ritorno a casa di Tina Amato, figlia di Agnese e Giuseppe: il suo rientro porta con sé un alone di mistero, a cominciare dalla fine del suo matrimonio con il produttore Sandro Recalcati.

Ma vediamo ora nel dettaglio cosa succederà nella seconda settimana di programmazione, e in particolare nelle puntate in onda dal 20 al 24 settembre.

Al Paradiso delle signore tutto è pronto per presentare la nuova collezione autunnale, firmata come sempre da Gabriella Rossi, la quale però presto dovrà trasferirsi a Parigi per raggiungere il marito Cosimo.

Ludovica e Marcello, nonostante gli ostacoli dovuti alla loro differenza appartenenza sociale, appaiono sempre più uniti ed innamorati. Ma la bella Brancia di Montalto deve fare i conti anche con le complicazioni legate alla vendita di Villa Brancia.

Giuseppe chiede a Girolamo di portare in Germania una sua lettera, probabilmente destinata alla madre del bambino che l’Amato ha avuto fuori dal matrimonio mentre si trovava lontano da casa. Tina assiste alla coversazione tra il padre e Girolamo: Giuseppe si accorge della presenza della figlia e le chiede di non raccontare nulla di quanto visto alla madre.

Al Paradiso arriva Flora, la figlia di Achille Ravasi: la giovane ha perso i bagagli e fa tappa al grande magazzino con l’obiettivo di rifarsi il guardaroba e colpisce le Veneri per il suo buon gusto. La giovane poi arriva al circolo per un appuntamento con un assicuratore, il quale le comunica che il padre le ha lasciato una grossa somma di denaro e una lettera. Umberto svela ad Adelaide di essere venuto a conoscenza del fatto che Flora è a Milano.

Tina confessa a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito ormai da tempo. Nel frattempo lo stilista che doveva sostituire Gabriella rinuncia e il Paradiso deve fare i conti con questo nuovo problema, ma a risolverlo potrebbe essere proprio Flora, che a quanto pare ha la stoffa della stilista…