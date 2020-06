Il Paradiso Delle Signore 5, le dichiarazioni di Giancarlo Commare sul ritorno di Marina: "Ce lo auguriamo tutti"

Giancarlo Commare nella quarta stagione è divenuto uno dei protagonisti indiscussi della soap opera di Rai Uno, “Il Paradiso Delle Signore” attraverso l’interpretazione del personaggio di Rocco. Il giovane attore, nel corso di una recente intervista a “Tv Soap”, ha avuto modo di dare alcune anticipazioni in merito alla quinta stagione e agli sviluppi riguardanti il personaggio da lui interpretato.

Rocco ha vissuto la storia d’amore con Marina che ha avuto un retroscena inaspettato, vista la fuga della Venere. L’interprete ha fatto intendere la sofferenza del siciliano riguardo a questa relazione parlando in questi termini: “Marina è stata il suo primo amore”. Si tratta di un personaggio che ha avuto un’evoluzione trasferendosi dal suo luogo nativo a Milano per divenire magazziniere presso Il Paradiso Delle Signore, fino ad arrivare all’approdo nel mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni del giovane attore sul rapporto con il personaggio di Rocco

Inoltre l’attore si è concentrato anche in merito all’intreccio amoroso che vede Rocco diviso tra due pretendenti, corrispondenti ai nomi di Marina e Irene. Giancarlo Commare ha parlato dell’innamoramento di Rocco per Marina affermando: “Era disposto a fare qualsiasi cosa per conquistarla, che non rappresentava il suo ideale di donna, ossia quella che si conformava a determinate regole”.

Ha continuato dicendo che la Venere ha avuto una certa importanza: “Con Marina ha vissuto il suo primo vero amore, quello che non si riesce a dimenticare e che si porterà sempre dietro”.

Nel corso della chiacchierata con Tv Soap, Giancarlo Commare ha dato delle anticipazioni in merito alla quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore, in relazione al possibile ritorno di Marina: “Me lo auguro”. Il giovane attore ha anche rivelato la figura a cui ha attinto per interpretare il personaggio di Rocco: “Mi sono ispirato mio nonno, conoscevo le sue movenze, il suo modo di parlare”.