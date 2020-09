Il Paradiso delle Signore 4: tutte le anticipazioni della puntata di lunedì 7 settembre

Il Paradiso delle Signore è una delle soap di maggiore successo di Rai1 e per la gioia dei milioni di fan della serie l’attesa è quasi finita: lunedì 7 settembre, infatti, il grande magazzino più famoso degli anni 60 riapre le sue porte alle clienti milanesi, sempre sotto la guida attenta e amorevole di Vittorio Conti e della sua sposa Marta.

Tanti sono ancora i nodi da sciogliere, a partire dalla situazione sentimentale di Salvatore e di quello di Gabriella, contesa tra il barista siciliano e il ricco e fascinoso Cosimo Bergamini. Dubbi anche per la Venere Roberta Pellegrino, la quale dovrà fare i conti con l’attrazione per Marcello Barbieri. Infine, ci sarà un attesissimo ritorno, che porterà scompiglio non solo al Paradiso, ma soprattutto nel cuore di Riccardo Guarnieri: stiamo parlando di Nicoletta Cattaneo, figlia di Luciano e Silvia e partita alla volta di Bari per seguire il marito Cesare, nonostante l’amore che prova per il giovane Guarnieri, con il quale ha anche avuto la sua bambina Margherita.

Nella puntata di lunedì 7 settembre vedremo Agnese pentita per non aver consegnato il biglietto di Salvatore a Gabriella, allora lo da all’amica Rosalia nella speranza che sia lei a farlo avere alla giovane. Intanto al circolo Delfina Bergamini, la madre di Cosimo, da al figlio un prezioso anello da regalare a Gabriella. Salvatore è di pessimo umore e nella speranza di consolarlo, Armando organizza una cena a casa sua.

Riccardo Guarnieri, invece, è ancora intenzionato ad aiutare Angela a ritrovare il figlio Matteo e lo comunica a Ludovica, la quale finge di non avere nulla in contrario e lo sostiene, mentre in realtà soffre la situazione.

Al Paradiso, intanto, si avvicina il primo maggio e Vittorio Conti organizza un evento benefico. Agnese e Gabriella non hanno ancora risolto i loro contrasti, ma devono continuare a lavorare insieme e per risolvere la situazione interviene lo stesso Vittorio.