Il Paradiso delle Signore 4, puntate dal 20 al 24 gennaio: Gabriella preoccupata per lo strano comportamento di Cosimo

Proseguono gli appuntamenti con la soap opera “Il paradiso delle signore 4” con tante novità riguardanti soprattutto la famiglia Cattaneo. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 20 per arrivare a venerdì 24 gennaio svelano che Marta e Vittorio saranno chiamati a un confronto riguardo alla consegna delle divise per le hostess. Federico, dal canto suo andrà oltre le preoccupazioni e le perplessità dei genitori, prendendo una decisione fondamentale per cambiare la sua vita. Il ragazzo sarà intenzionato a procedere con l’operazione e metterà al corrente della situazione Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia.

Angela vivrà un momento difficile dal punto di vista lavorativo, conseguente al suo licenziamento al circolo che lo costringerà a cercare un nuovo impiego. Arriveranno delle inaspettate liti al grande magazzino che vedono coinvolti Gabriella e Cosimo, dovuto all’errata consegna delle divise. Silvia sarà contraria alla scelta del figlio e parlerà della questione con Roberta che proverà a confortare la madre del fidanzato.

La preoccupazione di Gabriella

Angela deciderà di raccontare il reale motivo per il quale ha deciso di lasciare il lavoro, spiegando che si tratta di un modo per tenersi lontano da Riccardo (Enrico Oetiker). Gabriella comincerà a intuire lo strano comportamento di Cosimo che non riesce a ritrovare la serenità. Roberta chiederà sostegno all’amica stilista in un momento complicato della sua vita.

Silvia non riuscirà a capacitarsi all’idea dell’operazione del figlio e potrà trovare conforto in una madre che sta affrontando la medesima situazione. Agnese consiglierà ad Armando di stare al fianco del ragionier Cattaneo.

Cosimo non riuscirà a stare tranquillo e la causa si ritroverà nella complicata situazione familiare. Gabriella sospetterà della madre del Bergamini che ha avuto modo di conoscere, ma la donna si distinguerà per il suo comportamento sopra le righe. Infine al Paradiso arriverà una starlette dei fotoromanzi, pronta a fare una proposta al dottor Conti.