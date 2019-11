Il Paradiso delle Signore 4: nel mese di dicembre arriva la new entry Roberto Alpi

A dicembre arriva all’interno della soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore” l’attore Roberto Alpi che si è fatto conoscere al grande pubblico per il ruolo di Ettore Ferri nella soap opera “Centovetrine”. L’interprete si mette a confronto con un ruolo inedito in quanto veste i panni di Achille Ravasi che è un amico della famiglia Guarnieri ed è giunto nella città di Milano per conquistare l’amore della contessa Adelaide. Non si tratterà di un’impresa facile, ma quest’arrivo aprirà le danze per far cominciare lo scontro con Umberto.

I due uomini saranno destinati a essere rivali in quanto sono innamorati della stessa donna. Roberto Alpi, in una recente intervista, ha voluto dare delle anticipazioni intorno al proprio personaggio attraverso queste parole: “Da subito cerca di conquistare la fiducia della contessa, mettendola in guardia da Umberto, suo vecchio rivale”.

Inoltre Alpi ha sottolineato la felicità di ritrovare dei colleghi con i quali ha lavorato per molte stagioni all’interno della soap opera Centovetrine. Il riferimento è agli attori Roberto Farnesi e Pietro Genuardi, senza dimenticare l’attrice Vanessa Gravina. Parlando dei suoi amici, Roberto Alpi ha affermato: “Siamo gli specialisti delle soap, è stato bello ritrovarsi“.

L’attore ha sottolineato che, tra le soap di cui è stato protagonista, è rimasto senza dubbio legato in particolar modo a Centovetrine. Ettore Alpi ha ricordato che, da alcuni anni, era assente dalla televisione ma ha deciso di far parte del cast de Il paradiso delle signore, in quanto rappresenta un prodotto pulito.

Ha fatto notare che si è creato un legame speciale tra questo prodotto televisivo e gli spettatori: “E alla gente piace, si crea una fidelizzazione con il pubblico che ora, grazie ai social, può esprimere in tempo reale il suo gradimento per un personaggio”.