Il paradiso delle signore 4, le rivelazioni di Gloria Radulescu: "Sono ufficialmente diventata speaker per un anno"

Gloria Radulescu è una delle protagoniste femminili indiscusse dell’apprezzata soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore”, dove interpreta il ruolo di Marta Guarnieri. L’attrice ha sottolineato di essere contenta di avere la possibilità di entrare nelle case dei milioni di telespettatori italiani tutti i giorni della settimana: “Noi questa serie la stiamo facendo grazie alle persone che ci hanno seguito, che hanno firmato delle petizioni”.

Ha continuato dicendo che si tratta di una seconda stagione ricca di sorprese, caratterizzata dalla presenza di new entry che creano nuova curiosità nel pubblico. L’attrice ha fatto notare di essere contenta per gli ottimi risultati raggiunti dalla soap opera in termini di ascolti, rivelandone il segreto di questo successo: “Lo stesso motivo per il quale noi attori ci mettiamo grande entusiasmo”.

Le dichiarazioni dell’attrice e protagonista della soap opera di Rai uno

La Radulescu ha spiegato anche l’importanza di questa serie che si distingue per la capacità di far riscoprire un modo, come quello degli anni Sessanta fondamentale nella storia dell’Italia. Queste sono le parole al riguardo della 28enne che ha affermato: “Una serie che insegna, riporta a galla dei valori che si sono persi, il valore della famiglia, il senso del pudore”.

Nel corso della chiacchierata con Tv soap, Gloria Radulescu si è concentrata intorno al rapporto con il personaggio sottolineando le somiglianze da lei riconosciute. Queste sono le dichiarazioni riguardo all’analogia con la figura di Marta: “Il mio personaggio è molto simile a me perchè anche io come lei sono ribelli, rivoluzionaria”.

L’attrice ha voluto ricordare il momento in cui ha lasciato il proprio paese, all’età di ventuno anni, per inseguire un sogno. Avviatasi verso la conclusione l’intervista, Gloria Radulescu ha voluto rivelare un altro progetto importante nella sua carriera lavorativa, come la radio: “Sono ufficialmente diventata speaker per un anno”.