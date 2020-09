Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni della puntata di martedì 8 settembre

Nella puntata numero 137 de Il Pradiso delle Signore, che andrà in onda il prossimo martedì 8 settembre, le protagonisti saranno Angela, Roberta e Gabriella. Tutte e tre le ragazze stanno vivendo un momento molto complicato dal punto di vista sentimentale dato che ognuna di loro soffre per amore, anche se per motivi diversi.

Gabriella, infatti, è ancora divisa tra il sentimento per Salvatore e l’attrazione per Cosimo Bergamini; Roberta non è ancora riuscita a chiarire con il suo fidanzato Federico, dopo la rivelazione del tradimento con Marcello da parte della Venere e infine Angela, dopo una breve parentesi felice al fianco di Riccardo Guarnieri, è venuta a conoscenza del fatto che il giovane sarà presto padre: l’ex fidanzata Ludovica, infatti, aspetta un bambino e lui non può rischiare che la giovane gli porti via il figlio come è accaduto per Maargherita, la bambina avuta da Nicoletta.

Al Paradiso, intanto, continuano i preparativi per l’evento del primo maggio e Laura da un prezioso consiglio a Salvatore per sfruttare il passaggio del corteo di fronte alla caffetteria.

Luciano consiglia al figlio Federico di perdonare la fidanzata Roberta, ma il giovane è ancora arrabbiato con la Venere e ha bisogno di tempo. Di questa situazione ne approfitta Marcello, il quale prova ancora dei sentimenti per la ragazza.

A proposito del ragioniere, il Cattaneo comincia a saldare il debito che ha contratto con Clelia per poter pagare l’operazione in Svizzera a Federico: Luciano infatti non sa nulla dell’accordo stipulato in gran segreto tra Silvia e Clelia e pensa di essere debitore della donna. In realtà i soldi per l’intervento provengono dalle tasche di Umberto Guarnieri, il vero padre di Federico e proprio per questo motivo Clelia si sente in colpa: la capocommessa non ama mentire e farlo verso l’uomo che ama la fa soffrire molto.