Il Paradiso delle Signore 4, i grandi assenti: Tina Amato, Sandro Recalcati e Luca Spinelli

Ad ottobre ritorna la serie pomeridiana di Rai1 Il Paradiso delle Signore, dopo varie peripezie che hanno comportato prima la cancellazione e poi invece, dopo le proteste dei telespettotori, il rinnovo della fiction sapremo cosa succederà ai vari personaggi.

Lunedì 14 ottobre quindi, alle 15:35 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata della quarta stagione. Giannandrea Pecorelli, amministratore della casa di produzione Aurora Tv che in collaborazione con Rai fiction produce la serie, in un’intervista a Fanpage a rivelato chi sono le new entri, e quali inve sono i vecchi personaggi che non sarnno riconfermati.

Tra le new entry ci saranno Ludovica Coscione che interpreta Marina é la nuova Venere che sostituisce Tina, Pietro Genuardi interpreta Armando che farà perdere la testa ad Agnese, Giancarlo Commare è Rocco Amato parente degli Amato trasferitosi a Milano da Partanna, Giordano Petri interpreta Franco Pasucci, Magdalena Grochowska è Flavia e tenterà di diventare una nuova Venere, Alessia Debandi interpreta Angela Barbieri e di lei s’invaghirà Riccardo, Pietro Masotti è invece Marcello Barbieri che avvicinandosi a Roberta farà ingelosire Federico.

Pecorelli ha dichiarato che i nuovi attori si sono subito ben inseriti all’interno del cast, anche perché alcuni di loro hanno già lavorato in serie simili come Pietro Genuardi che per molti anni è stato Ivan Bettini a “CentoVetrine” o Magdalena Grochowska che è Nadia Makarenko in “Un posto al sole”.

Nella quarta stagione stagione quindi ci saranno molti personaggi nuovi che creeranno nuove dinamiche all’interno della serie tuttavia, come ha confermato Pecorelli, non tutti i personaggi della terza stagione sono stati rincofermati, non ci saranno infatti: Andreina Mandelli, Tina Amato, Antonio Amato, Luca Spinelli/Daniele Fonseca, Elena Montemurro e Sandro Recalcati.

Altre anticipazione sulla serie vedono il ritorno di Clelia Calligaris, interpretata da Enrica Pintore, e quello di Elsa Tadini che ha il volto di Claudia Vismara, entrambi i personaggi però non saranno fissi ma compariranno solo in alcuni episodi.