Il paradiso delle signore 4, Giorgio Lupano rassicura il pubblico: "In questa stagione non muore nessuno"

Giorgio Lupano è uno dei protagonisti indiscussi dell’amata soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore”, dove veste i panni di Luciano Cattaneo. Nella giornata di venerdì 17 gennaio, l’attore è stato protagonista di un’intervista nella trasmissione “Vieni da me”, condotta dalla presentatrice Caterina Balivo. L’interprete ha avuto modo di dare delle anticipazioni, sottolineando le somiglianze con la figura del ragioniere Cattaneo. In particolare Lupano ha rivelato che, per vestire i panni di Luciano, si è ispirato a suo padre, in quanto ha ritrovato molti aspetti simili tra il suo genitore e il personaggio interpretato.

L’attore ha ironizzato sulla possibilità morte di un personaggio in questa stagione de “Il paradiso delle signore daily 2”, come confermano queste dichiarazioni di Lupano: “Quest’anno non muore nessuno”. Si è trattato di un tentativo da parte di Giorgio Lupano di provare a sorprendere i milioni di telespettatori italiani.

Le parole di uno dei protagonisti maschili della soap opera di Rai uno, “Il paradiso delle signore 4”

Non sono mancati i momenti di comicità all’interno del programma di Caterina Balivo, quando Lupano ha parlato della sua passione per la palestra. Successivamente c’è stato l’arrivo della personal trainer e l’attore si è confrontato con un esercizio di flessioni e contemporaneamente la Balivo proseguiva nel fargli le domande.

Il protagonista de Il paradiso delle signore ha voluto spiegare il motivo per il quale vede delle somiglianze tra il padre e Luciano Cattaneo, soffermandosi sul senso del dovere e allo stesso tempo della famiglia.

Il protagonista della fortunata serie tv intitolata “Paura di amare” ha fatto notare che si è impegnato nel tentativo di dare anche una dose di ironia alla figura di Luciano. Infine l’attore che, nel mese di ottobre ha compiuto i suoi cinquant’anni, ha parlato del rapporto di amicizia instaurato con i colleghi de Il paradiso delle signore.