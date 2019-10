Il Paradiso Delle Signore 4, assente l’attrice Alice Torriani

Ci sono delle novità molto importanti all’interno della soap opera “Il Paradiso Delle Signore”, la cui quarta stagione si avvicina. E’ stato rivelato che ci sarà l’assenza dell’attrice Alice Torriani, nota per aver vestito il ruolo di Andreina Mandelli all’interno della soap opera.

Si tratta di un personaggio che il pubblico non potrà rivedere nella nuova stagione de Il Paradiso Delle Signore ed era una delle protagoniste indiscusse della terza stagione in quanto era la fidanzata ufficiale di Vittorio, per poi cambiare ruolo con il passare delle puntate. Il rapporto tra i due innamorati ha affrontato una crisi che si è fatta sentire, in quanto il dottor Conti si è legato alla figlia di Umberto Guarnieri.

Una dark lady per eccellenza

Successivamente Andreina, dopo aver terminato la relazione con Vittorio, era divenuta la fidanzata ufficiale di Umberto, a un passo dal diventare moglie del commendatore. Si tratta di un’assenza che era scontata anche per come si erano messe le cose nella terza stagione de Il Paradiso Delle Signore, in quanto Andreina era divisa tra la storia con Umberto e il piano organizzato da Luca Spinelli.

Questa vicenda ha portato a far definire Andreina come una dark lady e il finale della terza stagione ha fatto capire che non c’era più spazio per questo personaggio così complesso. La terza stagione si è conclusa in maniera positiva, in quanto si è arrivati a scoprire cosa avesse realmente Andreina e dunque c’è stato il giusto finale per un personaggio negativo come quello della Mandelli.

Si deve ricordare che dalla prima stagione la figura di Andreina è stata una delle figure più presenti all’interno del prodotto televisivo che inizialmente era una fiction per poi trasformarsi in una soap opera, ottenendo ottimi ascolti che hanno dato ragione a quest’idea della Rai di far andare in onda nella fascia pomeridiana Il Paradiso Delle Signore.