Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni del 18 marzo 2020: il giovane Riccardo lascia Ludovica per stare con Angela

Le puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 sono trasmesse dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai Uno in prima visione assoluta. Il Paradiso delle Signore 4 tornerà con una nuova puntata domani, mercoledì 18 marzo 2020. In streaming si può guardare la soap opera su RaiPlay. Angela incomincia a riflettere e crede di non essere al livello di un uomo come Riccardo, potente e benestante. Per questo motivo prende la decisione di lasciarlo.

Angela continua a ripensare alla scelta dolorosa di interrompere la relazione con Riccardo. Con le amiche, alle quali ha raccontato tutto, ripercorre quanto avvenuto la sera prima, in modo preciso e dettagliato. Luciano invita a cena Silvia per il suo compleanno, ma questo non è assolutamente un cenno per il loro riavvicinamento. Di fatto è stata proprio Silvia a domandare al ragioniere di essere invitata, per non far vedere a Federico i loro problemi matrimoniali.

In un secondo tempo il ragioniere del Paradiso farà un’azione del tutto imprevedibile, perché preferirà, essere sincero con la sua passata amante. In particolare l’uomo dirà in confidenza a Clelia, che vivere insieme nella stessa casa con sua moglie è sempre più difficoltoso. Il ragioniere comprenderà di essere ancora molto innamorato della capo commessa e non potrà fare nulla, soltanto ammettere ciò che è evidente.

Nello stesso momento, Silvia sarà determinata a fare di tutto per tutelare Federico, che non dovrà mai conoscere la verità, proseguendo a essere certo che Luciano sia il suo vero padre. La carriera di Gabriella è soggetta a un grave stop a causa della realizzazione del bikini. La Rossi è molto infelice, ma per fortuna usa la propria influenza, la giornalista Enza Sampò, in suo favore che, come personaggio pubblico, si dice a favore della stilista. Enza, infatti, si complimenterà con il negozio più lussuoso di Milano, per aver incluso il bikini tra i nuovi capi d’abbigliamento.

Riccardo è sconvolto per quello che gli ha detto Angela e in conseguenza di ciò comprende in modo definitivo che Ludovica gli sta solamente complicando la vita interponendosi nella sua relazione, e che la sua presenza rende difficile la situazione. Di conseguenza decide infine di lasciarla.