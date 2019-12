Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 30 dicembre: Roberta confessa di aver baciato Marcello

Il Paradiso delle Signore torna ad animare il pomeriggio di Rai 1 il 30 dicembre 2019. Anche al Grande Magazzino ci si organizza per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Nell’ultima puntata, Marcello è riuscito a catturare l’interesse di Gabriella, che non è sembrata affatto indifferente all’affascinante e misterioso nuovo arrivato. Cosa succederà ora?

Dopo il bacio appassionato tra la signorina Rossi e il Barbieri, i fan de Il Paradiso delle Signore si chiedono come proseguirà la storia tra Gabriella e il fidanzato Federico, che addiruttura era pronto a sposarla. Per farle una sorpresa, il ragazzo spedirà un bel regalo all’amata, senza poter immaginare come stiano realmente le cose.

Tutto è pronto per la serata di Capodanno al Paradiso. Proprio in questa occasione, Roberta si confiderà con Gabriella, raccontandole del bacio con Marcello. La Venere non riuscirà a tenere solo per sé un segreto così compromettente. Clelia e Luciano avranno modo di passare del tempo insieme, dopo che sono tornati a lavorare fianco a fianco. Tra i due succederà qualcosa di interessante?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della puntata in onda il 30 dicembre 2019 su Rai 1 proseguono con Riccardo e Vittorio che, oltre a pensare a come festeggiare, dovranno affrontare il dottor Ravasi in merito all’organizzazione dell’importante evento Expo, una vetrina ricca di opportunità per il Paradiso.

Umberto invece non avrà di certo uno spirito natalizio, visto che continuerà a macchinare il suo piano per mettere le mani sul patrimonio di Flavia. Rocco e Salvatore si preoccuperanno di Armando, che di lì a poco si trasferirà in un appartamento accanto a quello di Agnese. I due ragazzi tenteranno di trovare una soluzione per far tacere i pettegolezzi. I due proporanno ad Armando di proporre a Marcello di vivere sotto lo stesso tetto. Il giovane accetterà di buon grado.