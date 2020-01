Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 14 gennaio: Adelaide smaschera Umberto e Flavia

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda il 14 gennaio 2020 su Rai 1 svela che Umberto sarà nei guai. Il banchiere infatti, verrà smascherato dalla furba Adelaide, che non perderà tempo per vendicarsi. Marta tornerà al lavoro dopo aver perso il bambino, mentre Federico scoprirà la verità sulla sua salute.

Nella puntata di martedì 14 gennaio, la Guarnieri tornerà al lavoro dopo il grande dolore per l’aborto. Le Veneri la accoglieranno nel migliore dei modi, così da darle un po’ di sollievo. La contessa invece, dopo aver scoperto da Flavia che Umberto ha avuto una tresca con lei, deciderà di vendicarsi, ferita nei suoi sentimenti. Adelaide dirà tutto a Marta e Vittorio, che resteranno senza parole. I guai per Umberto non finiranno qui. Il banchiere verrà messo alla gogna anche al Circolo, perdendo così il suo lustro. Inoltre, non è detto che Flavia Brancia non decida di agire per vie legali contro il perfido banchiere.

Stando alle anticipazioni della soap, Federico proverà a reagire ma per colpa di un equivoco scoprirà la verità sulle sue reali condizioni di salute. Il ragazzo rischia di non camminare mai più in seguito all’incidente nel quale è stato coinvolto.

Silvia e Luciano, di nascosto dal figlio, non si perderanno d’animo e cercheranno un luminare in grado di poter dare una speranza a Federico. I due incontreranno un famoso medico, che sembrerà dare loro un po’ di fiducia. Tuttavia, il dottore sarà molto chiaro: c’è anche la possibilità che il ragazzo rimanga paralizzato per sempre.

Infine, nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che sarà trasmessa su Rai 1 il 14 gennaio, continueranno gli intrighi di Achille. E’ chiaro che l’uomo nasconde qualcosa. Chi riuscirà a scoprire il suo segreto? Non resta che attendere i prossimi sviluppi della soap opera.