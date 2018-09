Il Paradiso delle Signore 3, anticipazioni puntate dal 10 al 14 settembre: Marta in pericolo

Mancano davvero pochissimi giorni alla messa in onda della terza stagione della fiction televisiva – diventata ora serie tv – “Il Paradiso delle Signore“, che prenderà il via lunedì 10 settebre alle 15,25 circa – subito dopo il nuovo programma di Caterina Balivo “Vieni da me” – tra nuovi colpi di scena e personaggi che animeranno il sequel del racconto.

Un cast del tutto rinnovato quello della terza edizione de “Il Paradiso delle Signore”, che ha mantenuto solo due dei protagonisti delle precendenti stagioni, cioé Alessandro Tersigni – che interpreta Vittorio Conti – e Alice Torriani – nel ruolo di Andreina Mandelli. Tra i nuovi protagonisti ci saranno anche la bellissima Vanessa Gravina, ma anche Roberto Farnesi ed ancora Gloria Radulescu, Giulia Arena, Giorgio Lupano, così come Sara Ricci, Erica Pintore ed Enrico Oetiker.

Le anticipazioni dal 10 al 14 settembre

Gli spoiler del primo episodio de “Il Paradiso delle Signore” svela che mentre Vittorio Conti si prepara a riaprire il grande magazzino dopo il prestito ottenuto del banchiere Umberto Guarnieri, fa un incontro inaspettato con una ragazza sconosciuta che sembra, solo per un breve momento, fargli dimenticare la fidanzata Andreina Mandelli.

La donna, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce dopo l’omicidio di Pietro Mori nel quale sembrerebbe essere coinvolta. Una grande festa viene orgnizzata per Marta da Umberto e la cognata Adelaida in occasione del compleanno della ragazza, la figlia ribelle di Umberto, che non sembra avere alcuna intenzione ad accettare il matrimonio con Valerio Nervi.

Alla festa partecipa anche Luca Spinelli, un uomo misterioso che sembra interessato alla famiglia Guarnieri. Le anticipazioni del secondo espisodio che andrà in onda martedì 11 settembre rivelano che Marta Guarnieri viene miracolosamente tratta in salvo dal tentativo di violenza di Valerio, grazie al tempestivo intervento di Luca. Mentre Riccardo scommette far innamorare la figlia di Luciano Cattaneo, una donna affascinante e misteriosa, si presenta al grande magazzino per il posto di capo-commessa.

Nel terzo episodio in onda mercoledì 12 settembre vedremo le retrosie di Adelaide che decide di non rivelare a Umberto della violenza subita da Marta. Un arrivo inaspettato dalla Sicilia: Agnese e Tina Amato, che si riuniscono così con il resto della famiglia che si trova già a Milano, riservando nuovi colpi di scena.

Nella puntata del 13 settembre invece, la narrazione prosegue con la decisione di Umberto, mentre Vittorio convince Marta a collaborare con lui anche se i due dimostrano di non vederla proprio allo stesso modo. Nel frattempo si continua a selezionare le Veneri: l’ambiziosa Silvia Cattaneo darà del filo da torcere alle altre concorrenti.

Nell’ultima puntata del 14 settembre della prima settimana di messa in onda della terza stazione della serie tv assisteremo alle selezioni delle nuove Veneri. Marta Guarnieri, prende l’importante decisione di entrare a lavorare nel magazzino di Vittorio, mettendo così in pratica tutte le sue doti e talenti nascosti.