Il mondo insieme, Licia Colò rivela: "Mi piacerebbe intervistare Greta Thunberg"

Domenica 17 novembre alle 15.20 circa su Tv2000 è andata in onda la prima puntata de Il mondo insieme, il programma che si occupa di viaggi e natura, condotto da ormai ben sei anni da una paladina del rispetto dell’ambiente, ovvero Licia Colò, la quale si è confessata alla vigilia di questa nuova avventura intervistata da Panorama.it.

Con questo programma, porta avanti, come fa da un po’ di tempo, la conoscenza del mondo, le sue meraviglie, gli usi e i costumi, oltre alla salvaguardia dell’ambiente e dei suoi abitanti, sempre con rispetto ed esempio da seguire. Nella nuova serie de Il mondo insieme, ci sono alcune novità, come uno spazio dedicato ai giovani, ma anche ai travel blogger che raccontano i loro viaggi.

Una trasmissione che, quest’anno punta ancora sulle tematiche legate all’ambiente, al benessere del pianeta con inserti e interviste a favore dell’ecosostenibilità perché si tratta di qualcosa che è alla portata di tutti. Inoltre, racconta che le piacerebbe intervistare Greta Thunberg, ma che è consapevole del fatto che siano tantissimi i giovani che si battono per l’ambiente e ci tengono a un pianeta più sano e pulito.

La stessa Licia Colò è stata la prima a parlare di ambiente tantissimi anni fa, non solo nei suoi programmi, ma anche mettendoci lei stessa la faccia e battendosi per cause importanti, come l’appello per il canile di Palermo. Parla poi della figlia che è molto sensibile a certi temi, ma preferisce segua la sua strada e non si lasci troppo influenzare dalla madre, a patto che sia leale e sempre corretta.

Si rammarica per l’emergenza rifiuti nella capitale, anche se, secondo il suo parere, c’è poca educazione civica e ognuno dovrebbe impegnarsi nel modo migliore. Nel gennaio 2020 continua con la nuova edizione di Eden, un pianeta da salvare, in onda su La7 in cui tratta di tematiche legate all’ecologia, ma con nuove tecniche di ripresa in modo da raccontare ancora meglio le bellezze del mondo.