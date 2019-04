Il Molo Rosso, puntata del 17 aprile: il migliore amico di Oscar vuole aiutare Alejandra

Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva spagnola Il molo rosso, ideata da Alex Pina che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. La fiction ha delle somiglianze con La casa di carta, rivelatasi un successo internazionale e ha come protagonista lo stesso attore, Alvaro Morte.

Il molo rosso appartiene al genere del thriller romantico, in quanto viene fuori una verità inaspettata sul conto di una persona. Due giovani donne vengono costrette a conoscersi, dopo aver scoperto di aver avuto una relazione con lo stesso uomo, nel momento in cui si viene a sapere della scomparsa di Oscar. Mercoledì 17 aprile vanno in onda sul piccolo schermo due nuovi episodi pronti a creare la curiosità dello spettatore.

Veronica ha un incontro con Alejandra

Le anticipazioni del sesto episodio pongono l’attenzione intorno al personaggio di Veronica, chiamata ad affrontare una verità complessa per scoprire i segreti nascosti dal marito. La donna deciderà di fare un passo importante, dirigendosi in città per venire a conoscenza del testamento di Oscar.

Inoltre Veronica deciderà di parlare con l’altra moglie della vittima, alla quale vorrà spiegare di aver avuto una storia d’amore con Oscar lunga otto anni. Veronica avrà un incontro con Alejandra, comprendendo che era la donna di cui parlava Oscar. Gli spoiler del sesto episodio del terzo appuntamento con Il molo rosso svelano che Alejandra si troverà alle prese con un periodo di destabilizzazione che finirà per avere delle conseguenze sull’animo della donna.

L’architetto avrà intenzione di porre agli incontri con Veronica ma potrà godere del sostegno di Katia, Blanca e Ada pronte a dare il loro sostegno alla moglie di Oscar. Alejandra dovrà affrontare un momento complesso della sua vita e deciderà di mettere da parte il progetto del grattacielo, al quale si sta dedicando da molti anni. Infine arriverà il migliore amico di Oscar deciso a dare un aiuto concreto ad Alejandra.