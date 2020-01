Il Molo Rosso 2, ultima puntata del 21 gennaio: muore Vincent

Ci sono molte novità in questa seconda stagione della fiction di caratura internazionale, intitolata “Il molo rosso” che è stata creata da Alex Pina. Il protagonista è un attore molto famoso in Italia che ha ottenuto grande notorietà grazie alla partecipazione all’interno della soap opera “ll segreto”. Si tratta di Alvaro Morte, ma bisogna sottolineare che c’è stato un calo inaspettato per quanto riguarda gli ascolti della seconda stagione de Il molo rosso rispetto al primo anno.

Il motivo per cui la Rai ha deciso di mandare in onda in seconda serata la serie tv è legato ai risultati che hanno crollare delle certezze. Si avvicina il termine della seconda stagione che si conclude martedì 21 gennaio. Nelle puntate precedenti è stata al centro dell’attenzione la figura di Alejandra, venuta a conoscenza dei segreti di Oscar, dopo aver capito che l’uomo era in possesso di un quaderno contenente gli imbrogli intorno alla contabilità legata ai locali di Andres.

I sospetti nei confronti del proprietario del quaderno azzurro

La donna si impegna per riprendersi dalla morte del marito e cerca di tenere d’occhio Veronica e Conrado. Quest’ultimo è un tenente, al quale Alejandra decide di consegnare materiale per far avviare delle indagini dopo aver fatto una scoperta inaspettata.

Le anticipazioni dell’ultimo appuntamento de “Il molo rosso 2” svelano che gli episodi saranno incentrati intorno alla persona di Conrad, resosi protagonista di un pesante scontro con Vicent alla presenza di una serie di testimoni. I due uomini perderanno la pazienza, al punto che il tenente arriverà a fare delle pessanti minacce di morte nei confronti del rivale.

In seguito verrà ritrovato il corpo di Vicent nel molo e questi indizi porteranno Alejandra ad avere dei sospetti nei confronti dell’uomo di legge, nel quale aveva riposto fiducia. Infine non vedrà di buon occhio Andres e aumenteranno i sospetti sul fatto che possa essere stato il proprietario del quaderno azzurro ad aver ucciso il marito.