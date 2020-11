Il "Grande Fratello Vip" ritorna di venerdì dopo il flop della serie "Il Silenzio dell’Acqua 2"

Durante l’ultima diretta di lunedì del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato che la trasmissione va in onda solamente una volta alla settimana, saltando quindi il doppio appuntamento del venerdì in prima serata.

Questa decisione è stata presa direttamente da Canale 5 e da Mediaset, che ha deciso di dare più spazio a delle fiction prodotte direttamente dalla rete. Per questo motivo lo scorso venerdì venne trasmesso “Il silenzio dell’acqua 2“, serie televisiva con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Cambio di programma per Canale 5

Gli ascolti dello scorso venerdì però sono stati un vero e proprio disastro per Canale 5: la prima puntata de “Il silenzio dell’acqua 2” registra solamente 2.603.000 telespettatori pari all’11.1% di share, venendo surclassato in maniera netta e decisa dalla concorrenza. infatti su Rai 1 il talent “The Voice Senior“, lo spin-off di “The Voice” condotto da Antonella Clerici insieme ai giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Al Bano insieme a Jasmine Carrisi, ha ottenuto il 4.483.000 telespettatori pari al 19.8% di share.

Per questo motivo, come riporta il blog di Davide Maggio, Mediaset ha deciso di fare un clamoroso dietrofront: “Si ritorna immediatamente alle due puntate settimanali del GF Vip, a partire dalla prossima settimana che vedrà dunque il programma andare in onda domani con la ventiduesima puntata (ci sarà l’ingresso di Cristiano Malgioglio) e venerdì 4 dicembre con la ventitreesima puntata”. Con questa nuova decisione Alfonso Signorini si sfiderà in campo Auditel proprio contro Antonella Clerici.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile collocamento di sabato per il “Grande Fratello Vip”, dal momento che Mediaset tra due settimane perde nei suoi palinsesti il talent Tú sí que vales. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, questa idea sembra essere stata messa da parte.