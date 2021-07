Il "Grande Fratello Vip" potrebbe durare fino a 10 mesi: l’indiscrezione

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset il direttore della rete, Pier Silvio Berlusconi, ha voluto parlare di alcuni programmi di punta presenti dal prossimo anno. Ovviamente tra gli argomenti più caldi è presente il “Grande Fratello Vip“, che nonostante le difficoltà legate al coronavirus la scorsa edizione ha ottenuto un discreto successo di pubblico.

L’amministratore delegato di Mediaset inizialmente ha voluto confermare i rumor sulla presenza di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che dalla prossima edizione sono pronti a subentrare agli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Si è parlato anche della durata, in cui Berlusconi afferma che dovrebbe finire entro le tredici settimane (con otto puntate di possibili raddoppi), Tuttavia, come accaduto lo scorso anno con non poche polemiche, se il programma dovesse riuscire a ottenere risultati soddisfacenti non è escluso che anche in questa circostanza la diretta finale possa subire un rinvio.

La nuova indiscrezione sul Grande Fratello Vip

Nonostante le parole di Pier Silvio Berlusconi, a quanto pare in Mediaset avrebbero già intenzione di far durante il “GF Vip” più di tre mesi. Come riportato dal settimanale “Nuovo Tv”, diretto da Riccardo Signoretti, i vertici della rete starebbero già da oggi pensando a slittare la finale.

Ecco quanto riporta la nota rivista, e quanto si legge su Biccy: “Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022″. Se così fosse anche per questa sesta edizione i concorrenti del “GF Vip” potrebbero passare il Natale e il Capodanno negli studi di Cinecittà, ove tra l’altro Mediaset decide di mandare uno speciale chiamata “Grande Fratello Vip Happy New Year: Capodanno speciale con i Vipponi”.

Parlando proprio dei possibili “vipponi” nelle ultime ore sembrano essere vicini Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico, Anna Lou Castoldi, Katia Riccarelli e Paola Caruso, ma anche qui siamo nel campo delle indiscrezioni.