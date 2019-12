Il "Grande Fratello Vip" potrebbe andare in onda due volte a settimana

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Una novità già provata, ma che non fu un grande successo per i fan del reality show. Staremo a vedere come riuscirà a condurre due puntate a settimana Alfonso Signorini, e sicuramente per lui si tratterà di una sfida molto interessante. Infatti è molto più facile cadere nel noioso che sorprendere.