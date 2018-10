Il Grande Fratello Vip copierà Amici di Maria De Filippi per salvare gli ascolti. Ecco la novità

Uno dei mali dei reality show è la ripetitività infinita della solita scaletta, elaborata dai soliti autori e conduttori. Spesso gli autori televisivi preferiscono far languire un programma piuttosto che chiuderlo, al fine di evitare il rischio di un risultato ben peggiore. Ma sembra che adesso la musica stia cambiando.

Il Grande Fratello Vip, popolare reality show di Canale 5, ha a che fare con numerosi autori che stanno dietro la messa in onda del programma. Secondo insistenti indiscrezioni, tali autori avrebbero deciso di apportare una modifica. Un cambiamento che dimostrerebbe, in effetti, un’attenzione nuova al reality show.

Fin’ora l’edizione Vip del GF è rimasta immutata poiché soggiaceva alle logiche del format. Ma poiché il reality Mediaset non deve necessariamente essere prigioniero del vecchio stampo, trito e ritrito, un novità sta fluttuando nell’aria. Sembra che l’ispirazione “rivoluzionaria” provenga direttamente dal brillante talent show Amici di Maria De Filippi.

L’idea geniale sarebbe quella di far sfidare, con un nuovo ipotetico vip, il peggior concorrente della settimana. Un nuovo personaggio potrebbe soffiare il posto all’interno della casa del Grande Fratello Vip al concorrente selezionato in base ad una classifica web, attualmente adottata nel programma Amici.

In sostanza i concorrenti del GF Vip verrebbero classificati in base al numero di vicende e situazioni sviluppate all’interno della casa e gradite dal pubblico. Oltre ai telespettatori, il televoto coinvolgerebbe anche i concorrenti, in modo tale che non sarebbe soltanto il web a decretare il destino dell’ipotetico vip in sfida.

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, l’idea degli autori sarebbe quella di permettere fino a 3 sostituzioni, ossia tre nuovi vip di riserva. Riuscirà l’idea della sfida tra vip a destare l’interesse del pubblico e a non deludere le aspettative dei piani alti di Mediaset? In fondo un po’ di fresca innovazione è quanto di più manca al Grande Fratello.