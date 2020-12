Il Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso potrebbe saltare

Per il momento Mediaset si sta godendo il successo che sta registrando il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. La rete per questo motivo ha deciso di allungare la trasmissione sino al mese di febbraio, con l’occasione di poter andare in onda nella giornata di Capodanno.

Secondo le ultime indiscrezioni dopo la fine del Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda L’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. L’unico dubbio sul reality show basato sulla sopravvivenza è la location, che dovrebbe essere spostata alle Isole Canarie a causa del Covid-19.

Il futuro del Grande Fratello Nip

Per il momento invece sembrano esserci dei dubbi sulla prossima edizione del GF Nip. La conduttrice Barbara D’Urso però, in una recente intervista, ha confermato di essere pronta a ritornare alla conduzione del reality show: “Posso annunciare che in primavera arriverà una nuova edizione! Sono tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello Nip”.

Ma a quanto pare le sue certezze sembrano essere attualmente infondate. Il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, con un articolo scritto da Giuseppe Candela, rivela che il GF Nip non è ancora apparso nei prossimi palinsesti di Mediaset: ‘In primavera arriverà una nuova edizione’, ha dichiarato Barbara d’Urso al settimanale Oggi. La conduttrice ha dunque ufficializzato l’arrivo dell’edizione nip, già annunciata più volte, ma la notizia non trova conferme da fonti vicine a Endemol, società di produzione del reality”.

A quanto pare, sempre come svelato da Giuseppe Candela sulle colonne del sito, l’unica possibilità di poter far andare in onda il Grande Fratello Nip è quello di sospendere per tutta la messa in onda della trasmissione “Live – Non è la D’Urso“. Sicuramente ci saranno altre comunicazioni in futuro da parte della Barbarella che potrebbe risolvere, in maniera definitiva, questa situazione spinosa.